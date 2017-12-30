Лодка с двумя рыбаками перевернулась на Енисее

Двое рыбаков выжили после опрокидывания лодки на реке Енисей близ города Железногорска. Об этом информирует пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

Как передает «Интерфакс», одному из рыбаков удалось самостоятельно доплыть до берега. Местные жители оказали ему первую помощь. После прибытия на место происшествия полицейские исследовали территорию в поисках второго рыбака и услышали слабы крики, доносящиеся с острова на Енисее.

«Старший лейтенант полиции Сергей Муковников вброд двинулся по ледяной воде на остров, осмотрел потерпевшего, который от переохлаждения не мог двигаться, и на себе перенес его на берег», — приводит агентство комментарий представителя правоохранительных органов.

Пострадавшие оказались жителями Железногорска, одному из них 25 лет, другому — 38. Оба были переданы медикам скорой помощи, их жизни ничего не угрожает.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 24 декабря пожилой рыбак провалился под лед на реке Волга близ поселка Луначарский в Ставропольском районе Самарской области. Спасти 68-летнего мужчину не удалось.