Прямой эфир

Лодка с двумя рыбаками перевернулась на Енисее

0
Фото: ТАСС/ Почуев Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое рыбаков выжили после опрокидывания лодки на реке Енисей близ города Железногорска. Об этом информирует пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

Как передает «Интерфакс», одному из рыбаков удалось самостоятельно доплыть до берега. Местные жители оказали ему первую помощь. После прибытия на место происшествия полицейские исследовали территорию в поисках второго рыбака и услышали слабы крики, доносящиеся с острова на Енисее.

«Старший лейтенант полиции Сергей Муковников вброд двинулся по ледяной воде на остров, осмотрел потерпевшего, который от переохлаждения не мог двигаться, и на себе перенес его на берег», — приводит агентство комментарий представителя правоохранительных органов.

Пострадавшие оказались жителями Железногорска, одному из них 25 лет, другому — 38. Оба были переданы медикам скорой помощи, их жизни ничего не угрожает.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 24 декабря пожилой рыбак провалился под лед на реке Волга близ поселка Луначарский в Ставропольском районе Самарской области. Спасти 68-летнего мужчину не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело пропавшей с группой рыбаков женщины обнаружено под Челябинском
Лодка с людьми перевернулась под Самарой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017