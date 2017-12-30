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Задержанные по делу о коррупции принцы Саудовской Аравии освобождены

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Фото: Global Look Prees/imagebroker.com
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Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции. Об этом сообщает The National.

По данным издания, освобожденные сыновья покойного короля — это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла. Единственным принцем в заточении остается Турки бен Абдалла. Еще один из братьев был отпущен на свободу в ноябре после трех недель следствия.

Как сообщал портал iz.ru, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 5 ноября объявил о старте антикоррупционной кампании, руководителем которой назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

В рамках кампании были задержаны несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. Власти намерены конфисковать у них активы на общую сумму $800 млрд. В ходе следствия были допрошены, 320 человек, более 2 тыс. банковских счетов были заморожены.

Кроме того, по подозрении в коррупции были задержаны 17 бизнесменов из США, Великобритании и Франции. Сообщалось о том, что они подвергаются пыткам, как и остальные задержанные.

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