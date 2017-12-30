Восемь детей убитой женщины под Саратовом помещены в реабилитационный центр

Восемь детей женщины из Саратовской области, которую предположительно убил ее супруг после побега из колонии, находятся в реабилитационном центре. Об этом сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.

Как писал ранее портал iz.ru, 43-летней заключенный Сергей Дубовицкий сбежал из тюрьмы 28 декабря. Его подозревают в убийстве 38-летней женщины, тело которой нашли с колото-резаными ранами в ее доме в селе Квасниковка 29 декабря. ФСИН ведет розыск сбежавшего.

«Все ребятишки помещены в реабилитационный центр, сейчас с ними начнется работа психологов. Сейчас главное - не покалечить им психику, они прошли через очень страшное событие, и сейчас важна работа психологов», — приводит «РИА Новости» комментарий уполномоченного по правам ребенка.

Детям убитой женщины от трех до шестнадцати лет. Они останутся в реабилитационном центре, пока не будет решен вопрос их постоянного устройства.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), пишет «Газета.ру».