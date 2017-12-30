Прямой эфир

Восемь детей убитой женщины под Саратовом помещены в реабилитационный центр

0
Фото: ТАСС/Щербак Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь детей женщины из Саратовской области, которую предположительно убил ее супруг после побега из колонии, находятся в реабилитационном центре. Об этом сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.

Как писал ранее портал iz.ru, 43-летней заключенный Сергей Дубовицкий сбежал из тюрьмы 28 декабря. Его подозревают в убийстве 38-летней женщины, тело которой нашли с колото-резаными ранами в ее доме в селе Квасниковка 29 декабря. ФСИН ведет розыск сбежавшего.

«Все ребятишки помещены в реабилитационный центр, сейчас с ними начнется работа психологов. Сейчас главное - не покалечить им психику, они прошли через очень страшное событие, и сейчас важна работа психологов», — приводит «РИА Новости» комментарий уполномоченного по правам ребенка.

Детям убитой женщины от трех до шестнадцати лет. Они останутся в реабилитационном центре, пока не будет решен вопрос их постоянного устройства.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве введен план «Перехват» после убийства человека
Жителя Красноярска подозревают в убийстве девушки на свидании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017