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Власти Бельгии намерены снизить уровень угрозы теракта в 2018 году

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Фото: Global Look Prees/Sascha Steinach
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Власти Бельгии намерены понизить уровень террористической угрозы с третьего до второго, заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон в интервью газете Standart.

«Мы надеемся, что сможем перейти на второй уровень в течение ближайших месяцев», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, ситуация в королевстве стала более безопасной. Кроме того, он объяснил этот шаг «бюджетными соображениями».

С 24 марта 2016 года в Бельгии действует третий уровень террористической угрозы из четырех возможных, что означает  «возможную и вероятную» опасность теракта. Его ввели после серии взрывов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года.

Ранее портал iz.ru рассказал, что террористы нашли новые способы сеять страх. Теперь им не нужно обходить запреты на покупку оружия и взрывчатки, поскольку орудием преступления может стать грузовик или кухонный нож.

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