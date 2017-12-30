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Стала известна причина отказа России выдать визу американскому сенатору Джоан Шаин

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Посольство России в США назвало абсолютной ложью заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Москву отменен по вине российской стороны. В диппредставительстве отметили, что получили запросы на получение виз для всей делегации. В итоге выдали визы всем членам, кроме сенатора Джинн Шахин, которая находится в российском «черном списке», созданном в ответ на введение американских санкций против РФ. 

«Попытка представить ситуацию так, будто визит делегации был отменен российской стороной, предвзята и неверна», – цитирует сообщение посольства «Газета.ру». 

Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Они намеревались приехать Россию примерно в середине января, чтобы встретится с представителями правительства и посетить общественные организации.

В ноябре сообщалось, что американские санкции против России могут быть ужесточены в будущем. В настоящее время минфин США ведет работу над усилением ограничительных мер.

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