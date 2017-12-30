В Москве введен план «Перехват» после убийства человека

Полицейские разыскивают двоих подозреваемых в убийстве человека в Москве. Для их поимки в столице введен план «Перехват».

Как сообщает ТАСС, подозреваемые скрываются на серебристом автомобиле Lada Priora.

Портал iz.ru писал о том, что в Москве 27 декабря вводились планы «Перехват» и «Сирена» для розыска бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Он был задержан рано утром 28 декабря на территории типографии, расположенной на улице Правды.