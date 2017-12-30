Присяжные заседатели появятся в Крыму 1 января

Институт присяжных заседателей официально заработает с нового года на территории Крыма и Севастополя.

«По ходатайству подсудимого, присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции», — сообщает управление судебного департамента Крыма.

Всего к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей планируется привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов районных, городских судов Республики Крым и Крымского гарнизонного военного суда, передает «Интерфакс».

В июне 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет применение института присяжных. Документ разрешает рассматривать дела с их участием в нижестоящих судах — районных и гарнизонных.