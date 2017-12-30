Следователи проверят версию об убийстве беглым заключенным своей жены

В Саратовской области следователи начали проверку версии о причастности сбежавшего 28 декабря из колонии 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого к убийству супруги. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Екатерина Котлова.

«Возбудили уголовное дело по факту убийства», – сказала она журналистам «РИА Новости».

Котлова уточнили, что тело 38-летней женщины с колото-резаными ранами нашли в пятницу, 29 декабря, в ее доме в селе Квасниковка. Убитая женщина — мать шестерых детей, уточняет «Газета.ру».

ФСИН уже организовала розыск сбежавшего. Некоторые СМИ сообщают, что мужчина якобы убил свою подругу на глазах одного из ее детей. Он отбывал в колонии пятилетний срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».