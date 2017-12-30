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Скончался один из пострадавших при наезде авто на людей в Мельбурне

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Фото: REUTERS/Luis Ascui
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Один из пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Мельбурне скончался в больнице. По данным полиции штата Виктория, 83-летний житель города Норткот умер в больнице 29 декабря около 23:30.

Сообщается, что из 19 пострадавших еще шестеро находятся в больницах. Портал iz.ru писал о том, что белый джип 21 декабря на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна.

Правоохранители задержали водителя авто спустя несколько минут. Кроме того, был арестован человек, снимавший происходящее на камеру. Полиция пока не связывает дело с терроризмом, но подтверждает, что наезд был намеренным.

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