Мужчину зарезали во время корпоратива в Москве

Мужчину 1988 года зарезали во время проведения корпоратива. Как сообщает РЕН ТВ, праздник по случаю Нового года проходил 29 декабря на проспекте Мира в Москве.

На мероприятии между приглашенными сотрудниками возник конфликт, в ходе которого один из них получил колото-резаное ранение. От полученной травмы он скончался на месте, еще один работник был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения.

В главном управлении МВД России по столице сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

27 декабря сообщалось о смерти жителя города Мирный (Якутия) после новогоднего корпоратива. Предварительно установлено, что он добрался до дома на такси, но потеряв ключи от домофона, внутрь он попасть не смог.

«Пытаясь их найти, он проник под лестницу и утром его труп был обнаружен там», — сообщили в пресс-службе МВД по республике.