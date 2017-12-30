Прямой эфир

Гигантская пробка образовалась из-за ремонта дороги в Подмосковье

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробка длиной не менее 20 км образовалась на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Подмосковья из-за капитального ремонта трассы. Как сообщает «РИА Новости», движение затруднено в сторону Нижнего Новгорода. 

Из-за ремонта, который проходи на границе Московской и Владимирской областей, в пробке «застряли» тысячи машин, среди которых много фур. Причиной этого стало то, что движение на ремонтируемом участке дороги осуществляется по двум полосам из четырех.

Ранее в декабре сообщалось, что жители Санкт-Петербурга проводят в пробках на две минуты меньше, чем жители Москвы. В среднем петербургские водители проводят в заторах по 47 минут в сутки или 179 часов в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва встала в семибалльных пробках
Жители Петербурга стоят в пробках на две минуты меньше москвичей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017