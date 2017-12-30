Гигантская пробка образовалась из-за ремонта дороги в Подмосковье

Пробка длиной не менее 20 км образовалась на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Подмосковья из-за капитального ремонта трассы. Как сообщает «РИА Новости», движение затруднено в сторону Нижнего Новгорода.

Из-за ремонта, который проходи на границе Московской и Владимирской областей, в пробке «застряли» тысячи машин, среди которых много фур. Причиной этого стало то, что движение на ремонтируемом участке дороги осуществляется по двум полосам из четырех.

Ранее в декабре сообщалось, что жители Санкт-Петербурга проводят в пробках на две минуты меньше, чем жители Москвы. В среднем петербургские водители проводят в заторах по 47 минут в сутки или 179 часов в год.