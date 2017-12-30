Полицейский в США застрелил невиновного мужчину в результате пранка

Американский полицейский застрелил невооруженного мужчину в результате пранка, устроенного двумя геймерами.

Инцидент произошел в городе Уичита (штат Канзас), сообщает The Verge.

Речь идет о так называемом свoттинге (swatting, от названия спецподразделения американских правоохранительных органов SWAT) — розыгрыше, во время которого пранкер звонит в полицию и сообщает о серьезном инциденте и называет произвольный адрес.

Отмечается, что в полицейский участок позвонили и сообщили о том, что некий мужчина убил своего отца и теперь удерживает в заложниках мать, брата и сестру.

Правоохранители прибыли по названному адресу и заняли позицию. Дверь полицейским открыл 28-летний Эндрю Финч. Когда полиция потребовала от мужчины поднять руки, Финч посмотрел на свой пояс, где, по словам полицейских, «обычно располагается оружие». Тогда один из офицеров полиции открыл по мужчине огонь, пишет «Газета.Ру».

По данным СМИ, к трагедии привел конфликт двух неизвестных, поспоривших после онлайн-матча в компьютерную игру Call of Duty. Сообщается, что один из игроков предоставил другому адрес, а тот затем «вовлек в эту ссору невиновного незнакомца».

Ранее в декабре сообщалось, что в канадском городе Моррисбург правоохранитель застрелил мужчину, который устроил скандал в полицейском участке.