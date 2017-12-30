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Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета

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Фото: TASS/Zuma/Valya Egorshin
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В Санкт-Петербурге из-за бесхозного предмета закрыли станцию метрополитена «Сенная площадь», сообщила в субботу, 30 декабря, пресс-служба городской подземки.

«В 09:57 мск станция «Сенная площадь» и переходы на станцию «Спасская» и станцию «Садовая» закрыты из-за бесхозного предмета», – говорится в тексте.

Закрытие станций метрополитена является стандартной мерой в случае обнаружения бесхозного предмета, чаще всего после проверки это оказываются забытые вещи пассажиров.

Ранее 29 декабря в Москве проверялись сообщения об угрозе взрыва на станции московского метро «Новослободская». 

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