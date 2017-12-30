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Новогодний концерт состоялся на базе Хмеймим в Сирии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На российской военной базе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт, перед военными выступили семейный дуэт Антона и Виктории Макарских, певица Зара, актер Сергей Маховиков и многие другие артисты.

Выступления прошли как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке в культурном центре авиабазы. Певица Зара после выступления передала военным письма от российских школьников с новогодними поздравлениями и словами поддержки, уточняет «РИА Новости».

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ.

В декабре 2017 года Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту лайнера находились Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. 

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