Из колонии в Саратовской области сбежал заключенный

В Саратовской области ищут 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, который 28 декабря сбежал из колонии-поселения в станице Паницкая. Об этом передает пресс-служба областного управления ФСИН.

Сообщается, что заключенный отбывал в колонии пятилетний срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ряде СМИ сообщили о том, что Дубовицкий вечером 29 декабря якобы убил свою бывшую подругу на глазах ее ребенка.

В Следственном управлении СКР по Саратовской области сообщили, что тело женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в ее доме в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса. По данному факту проводится проверка, причина смерти устанавливается. Как передает «РИА Новости», у убитая женщина — мать шестерых детей.

Следствие пока не подтверждает причастность сбежавшего заключенного к убийству многодетной матери. В областном главке МВД уточнили, что Дубовицкий разыскивается «по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района».

Портал iz.ru писал о том, что в американском городе Элизабет-Сити двое узников при попытке бегства убили двух охранников и ранили десятерых человек. Сбежать заключенным сбежать не удалось, исправительное учреждение переведено на режим строгой изоляции.