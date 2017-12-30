Два ребенка погибли в массовом ДТП под Новосибирском

Столкновение трех автомобилей на трассе Новосибирск – Омск унесло жизни двух человек, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, погибли двое несовершеннолетних, еще двое взрослых пострадали. ДТП произошло в 10:45 (6:45 мск) на 98-м километре трассы в Коченевском районе Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения», – говорится в сообщении.

Водителям напоминают о неблагоприятных погодных условиях в регионе и возросшем в преддверии праздника автомобильном трафике.

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