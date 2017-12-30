Глава Пентагона признал наличие боевиков в среднем течении Евфрата

Министр обороны США Джеймс Мэттис, заявил, что часть боевиков ИГ (организация запрещена в России) скрываются в средней части долины реки Евфрат в Сирии. Ранее их столицей была Ракка, а свои атаки террористы проводили через Манбидж.

«Некоторые боевики сбежали. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат», – цитирует главу Пентагона «РИА Новости».

По его словам, США сейчас уничтожают провозглашенный террористами халифат, пытаясь спасти невинных людей.

Ранее Пентагон назвал абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористов. При этом по данным генштаба РФ, на американской военной базе в Эт-Танфе может вестись подготовка боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии.





