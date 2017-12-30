Представитель Хейли не опроверг ее разговор с пранкерами Вованом и Лексусом

Представитель постреда США при ООН Джон Дегори не подтвердил и не опроверг подлинность записи разговора Никки Хейли с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом сообщает The Post and Courier.

«Я не могу это подтвердить», –– сказал представитель Хейли.

Ранее российские парнкеры Вован и Лексус позвонили Никки Хейли и, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пожаловались на вмешательство России в дела островного государство Беномо.

Постпред США при ООН заверила, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией и «будет изучать этот вопрос». Разговор длился в течение 22 минут.

30 декабря российский сенатор Алексей Пушков причислил Никки Хейли к «элите» американских политиков, отличившихся географическими познаниями. Пушков сравнил Хейли с Дженнифер Псаки и Сарой Пейлин.