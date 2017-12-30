Энергоснабжение сел Хабаровского края восстановлено после циклона

Энергоснабжение сел Хабаровского, прерванное в понедельник из-за непогоды полностью восстановлено.

Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС в субботу, 30 декабря.

«В результате круглосуточной работы бригад электросетей подача электроэнергии осуществляется во всех населенных пунктах Хабаровского края», – цитирует ТАСС спасателей.

Опасность снежной бури остается и потому на дорогах региона дежурят группы спасателей, которые помогают выбраться застрявшим автолюбителям.

26 декабря из-за циклона в Хабаровском крае произошли обрывы проводов, без света оказались жители 14 населенных пунктов. В четырех их них электроснабжение восстановили оперативно.