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Сброс нагрузки зафиксирован на заводе «Русала» в Красноярске

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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На Красноярском алюминиевом заводе (входит в Объединённую коомпанию «РусАл») произошел частичный сброс энергонагрузки. Об этом сказано в сообщении Министерства энергетики РФ.

«В 5:27 (мск) без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 150 МВт (с 1930 до 1780 МВт)», - сказано в сообщении.

О причинах сброса не сообщается, однако отмечается, что инцидент не связан с повреждением оборудования. В 6:03 нагрузка была восстановлена.

Последний раз на Красноярском алюминиевом заводе сброс нагрузки был зафиксирован 19 октября и 27 декабря.

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