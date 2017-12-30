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Новый температурный рекорд установлен в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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29 декабря в Москве был установлен новый рекорд тепла. Об этом заявил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В пятницу температура воздуха в столице прогрелась до 3,6 градусов. По словам специалиста, это связано с поступления субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину.

«На 17:00 по московскому времени на главной метеостанции Москвы, на ВВЦ, был температурный показатель плюс 3,6 градуса. <...> Последний такой рекорд был в 1975 году, тоже плюс 3,6 градуса. Повтор точно есть. Возможно, он будет побит», — цитирует эксперта «РИА Новости».

До этого абсолютный температурный рекорд был установлен 17 декабря, когда воздух в столице прогрелся до 8,2 градуса.

30 декабря в Москве также установится аномально теплая погода. Столбики термометров покажут до +2 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщил, что интенсивность опасных метеоявлений в России в 2018 году будет нарастать, погода ожидается неустойчивая.

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