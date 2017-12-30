Прямой эфир

Китай нацелен на решительную модернизацию села к 2035 году

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xu Yu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНР планирует модернизацию аграрного сектора экономики и сельских районов страны.

Информацию об этом распространила газета «Жэньминь жибао» в субботу, 30 декабря.

К 2035 году Китай «нацелен на достижение решительного прогресса в деревне при базовой модернизации аграрного сектора и собственно села», сообщает ТАСС.

При этом к 2050 году КНР намерена получить мощное сельское хозяйство и «зажиточных крестьян».

Отмечается, что в сельских районах проживает чуть меньше половины от 1,4 млрд человек населения Поднебесной.

18 ноября Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) опубликовала «дорожную карту» развития транспортной системы страны на 2017–2045 годы.

В ближайшие годы Китай планирует стать сильной космической державой. План предусматривает модернизацию ракет-носителей «Чанчжэн» к 2020 году до высокого мирового уровня, а также пополнение новыми представителями — ракетами средней грузоподъемности «Чжанчжэн-8». Первый полет данной ракеты планируется на 2019 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Пекина пустили первые китайские беспилотные поезда
Китай может обогнать США по ВВП в 2032 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017