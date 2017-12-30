Китай нацелен на решительную модернизацию села к 2035 году
КНР планирует модернизацию аграрного сектора экономики и сельских районов страны.
Информацию об этом распространила газета «Жэньминь жибао» в субботу, 30 декабря.
К 2035 году Китай «нацелен на достижение решительного прогресса в деревне при базовой модернизации аграрного сектора и собственно села», сообщает ТАСС.
При этом к 2050 году КНР намерена получить мощное сельское хозяйство и «зажиточных крестьян».
Отмечается, что в сельских районах проживает чуть меньше половины от 1,4 млрд человек населения Поднебесной.
18 ноября Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) опубликовала «дорожную карту» развития транспортной системы страны на 2017–2045 годы.
В ближайшие годы Китай планирует стать сильной космической державой. План предусматривает модернизацию ракет-носителей «Чанчжэн» к 2020 году до высокого мирового уровня, а также пополнение новыми представителями — ракетами средней грузоподъемности «Чжанчжэн-8». Первый полет данной ракеты планируется на 2019 год.