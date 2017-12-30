Для погорельцев в Нью-Йорке собирают теплые вещи

Для жильцов горевшего здания в Нью-Йорке собирают теплые вещи. Трагедия в Бронксе, где случился сильный пожар, унесла жизни 12 человек. 20 человек успели эвакуироваться самостоятельно. Еще 12 жильцов удалось спасти.

Причиной пожара стало то, что маленький ребенок, оставшийся без присмотра, решил поиграть с кухонной плитой.

Часть жильцов временно расселили в помещениях Красного Креста.

Температура в Нью-Йорке тем временем падает. Ночью столбик термометра опускается до отметки -12 градусов. Мэрия города и полиция объявили сбор теплых вещей для погорельцев.