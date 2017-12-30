Тиллерсон озабочен нынешним состоянием отношений РФ и США

Госсекретаря США Рекса Тиллерсона беспокоит нынешнее состояние российско-американских отношений.

Об этом, ссылаясь на свое впечатление от встречи с главой внешнеполитического ведомства США, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Он разговаривал дружелюбно, он озабочен нынешним уровнем российско-американских отношений, он считает, что есть ряд проблем, которые нам трудно решить мгновенно», — цитирует Антонова ТАСС.

Кроме того, посол посетовал на то, что американские парламентарии продолжают отказываться от встреч с ним.

18 декабря Антонов отметил, что частые контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтверждают, что эти связи нужны как Москве и Вашингтону, так и мировой безопасности.

По его словам, контакты лидеров двух стран определяют совместную программу действий по вопросам укрепления международной безопасности.

Антонов заметил, что успешное предотвращение терактов в Санкт-Петербурге, благодаря информации, полученной от ЦРУ, является примером того, чего Россия и США могут добиться, успешно работая друг с другом.