Антонов назвал систему защиты прав человека в РФ отвечающей реалиям

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что существующая в России система защиты прав человека отвечает современным реалиям.

«Система, которая у нас сегодня существует, защиты прав человека, она адекватна нынешнему положению дел. Пройдет какое-то время, изменится российское общество. Наверное, потребуется какая-то филигранная настройка этой системы», — цитирует главу дипмиссии ТАСС.

Дипломат отметил многогранность проблем защиты прав человека. При этом Антонов добавил, что «в каждой стране есть какие-то аспекты борьбы за права человека, которые надо улучшать».

В начале декабря МИД РФ заявил, что Россия поддерживает развитие конструктивного международного диалога по вопросам защиты прав человека и твердо привержена своим обязательствам в этой сфере. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти страны и правозащитные организации к совместной работе для соблюдения прав граждан.