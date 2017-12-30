Ученые ДВФУ разрабатывают новые способы борьбы с раком

Для создания инновационных и персонифицированных способов борьбы с раком будут использованы вещества из морских организмов, искусственная хромосома и стволовые клетки. Об этом «РИА Новости» рассказал замдиректора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

По его словам, в данном проекте участвуют несколько лабораторий Дальневосточного федерального университета. Один из подходов — создание персонифицированных подходов для лечения рака: при удалении опухоли у пациента ученые анализируют ее клетки в условиях лабораторной культуры, проводят полное молекулярное профилирование.

«С одной стороны, мы пытаемся разобраться с причинами этих подвидов злокачественных новообразований. А с другой стороны, мы имеем возможность понять, к каким препаратам клетки опухоли наиболее чувствительны. Мы изучаем механизмы, которые заставили клетки стать опухолевыми, и разрабатываем подходы, чтобы в перспективе для каждого больного можно было порекомендовать персональную схему лечения», — сказал ученый.

Для создания способов борьбы с раком задействуют экстракты представителей местной биоты. Также рассматривают использование клеточных линий, в которых встроена искусственная хромосома человека. Еще один подход предполагает использование свойства стволовых клеток мигрировать к очагу опухоли. С его помощью «можно эффективно доставлять лекарственные препараты в опухолевый очаг».

«Хотелось бы, чтоб результат работ дошел до реального клинического применения. И поскольку в ДВФУ есть собственная клиника, то нам кажется, что мы имеем возможность сократить путь новых технологий от лаборатории к медицинской практике. Вскоре мы планируем получить разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах», — заключил ученый.

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