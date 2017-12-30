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Комиссия одобрила прошение экс-сенатора Изместьева о помиловании

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Московская комиссия по помилованию дала положительный ответ на прошение осужденного на пожизненный срок бывшего сенатора Игоря Изместьева. Об этом сообщила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Алексеева также рассказала об опасениях, что Изместьев может не попасть в списки на помилование. По ее словам, 28 декабря в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело экс-сенатора из комиссии. 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова помогла Алексеевой в этом вопросе.

«И дело нашлось, слава богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «Всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — цитирует «РИА Новости» Алексееву.

Ранее глава Хельсинской группы обратилась лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Изместьева. Российский лидер не исключил, что это возможно.

Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и нескольких совершенных в ее составе преступлениях.

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