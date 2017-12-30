Пушков высмеял Хейли, следящую за ситуацией на несуществующем острове

Российский сенатор Алексей Пушков причислил постпреда США при ООН Никки Хейли к «элите» американских политиков, отличившихся географическими познаниями.

Так, политик вспомнил про экс-представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки и экс-губернатора Аляски Сару Пейлин.

«До СМИ США дошла информация, что Хейли следит за событиями на острове Биномо, которого нет на карте мира. Достойная преемница Псаки и Сары Пейлин. Элита!» — написал Пушков в своем Twitter.

До СМИ США дошла инфо, что Хейли следит за событиями на о-ве Биномо, к-го нет на карте мира. Достойная преемница Псаки и Сары Пейлин. Элита! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 декабря 2017 г.

Так сенатор прокомментировал розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили Хейли и, представившись премьером Польши, пожаловались на вмешательство РФ в выборы на острове Биномо.

Ранее Дженнифер Псаки неоднократно ошибалась в географии стран мира и путала Чечню с Чехией, Австралию с Австрией и Ирак с Ираном.

В свою очередь, Сара Пейлин заявляла, что США должны поддерживать Северную Корею, перепутав ее с Южной. Помимо этого, экс-кандидат в вице-президенты США путала Афганистан с Ираком и призывала вторгнуться в Чехию в ответ на теракт в Бостоне, совершенный выходцами из Чечни.