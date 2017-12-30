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Госдеп осудил аресты участников протестов в Иране

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Власти США осуждают арест участников акций протеста в Иране. Соответствующее заявление размещено на сайте госдепартамента.

«Мы отслеживаем сообщения о многочисленных мирных протестах, проводимых гражданами Ирана по всей стране. Лидеры Ирана превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически угнетенное государство-изгоя, которое экспортирует насилие, кровопролитие и хаос», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «США решительно осуждают аресты участников мирных протестов» и «присуждают все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам».

Как сообщает агентство «РИА Новости», речь идет о массовой акции протеста в иранском Мешхеде, в которой приняли участие около 200 человек. Митингующие выражали протест против экономической ситуации в стране и выкрикивали лозунги против правительства. В ходе акции были арестованы 52 человека.

29 декабря Израиль и США подписали специальную программу, нацеленную на сдерживание Ирана, в частности, в сфере ядерной программы и поставок вооружения. 

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