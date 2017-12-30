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Трамп осудил нападение на коптскую церковь Мар-Мина в пригороде Каира

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Президент США Дональд Трамп осудил нападение на коптскую церковь Мар-Мина в пригороде Каира.

Об этом глава Белого дома заявил в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси в ночь на субботу, 30 декабря.

«Президент Трамп выразил соболезнования народу Египта после нападения на прихожан и сотрудников сил безопасности в Хелуане», – цитирует сообщение ТАСС.

29 декабря террорист ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) попытался прорваться через блокпост у коптского храма, но был ранен в перестрелке и задержан, но скончался в больнице.

В инциденте гибли 10 человек, из которых 8 – христиане, еще пятеро получили ранения.

17 декабря группировка ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на протестантскую церковь в городе Кветта в Пакистане.

В результате теракта не менее восьми человек погибли и 44 пострадали.

Взрыв произошел в районе Заргун-роуд города Кветта. Два террориста-смертника атаковали церковь. Одного из них удалось ликвидировать правоохранительным органам при входе в храм, однако второй прорвался внутрь и привел в действие пояс со взрывчаткой.

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