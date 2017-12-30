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МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Подмосковья

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Фото: TASS/ZUMA/Anthony Devlin
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Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении видимости из-за сильного тумана в ночь на субботу.

Отмечается, что видимость на дорогах значительно снизится.

«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением ‪на утро 30 декабря по Московской области местами ожидается туман с видимостью 200–500 м», — говорится в сообщении ведомства.

Также в МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, в том числе обгонов и перестроений.

«При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», –– отметили в МЧС.

Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы. При ухудшении видимости в тумане до 50 м лучше прекратить движение.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано по возможности не выходить на улицу.

Ранее в московских аэропортах из-за тумана были задержаны десятки рейсов.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений, в 17:00 пятницы на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали +3,6 градуса, что выше нормы на 7–9 градусов.

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