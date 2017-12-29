«Автомобилист» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл со счетом 4:3 московское «Динамо» в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Открыли счет хозяева. На четвертой минуте первого периода шайбу забросил Андрей Обидин, попытка Александра Петунина отыграться провалилась после шайбы Анатолия Голышева, сообщает «РИА Новости».
Это четвертое поражение «Динамо» подряд.
25 декабря ЦСКА обыграл бело-голубых со счетом 3:2, ранее 23 декабря, «Динамо» проиграло СКА (Санкт-Петербург) 5:1.