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Браудер призвал приостановить членство РФ в Интерполе

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Фото: youtube.com
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Осужденный в России за неуплату налогов основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство РФ после появления информации о том, что организация готова вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», –– написал Браудер в своем Twitter.

Как сообщает «РИА Новости», генпрокуратура РФ продолжает добиваться международного розыска бизнесмена и экстрадиции в Россию.

Ранее Интерпол отклонил заявку РФ, однако, по словам прокурора Алексея Полякова, после дополнения российского запроса новыми данными, «Интерпол согласился вернуться к этому вопросу».

29 декабря Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. Также его обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Сейчас предприниматель скрывается от российских властей за рубежом. 

Браудер является гражданином США и инициатором принятия антироссийского закона Магнитского. Сергей Магнитский был юристом компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в отклонении от уплаты налогов.

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