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В Мексике убита еще одна модель-иностранка

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Edgar De Jesus Espinoza
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В Мексике произошел второй случай убийства иностранной модели за последние два дня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Мехико.

Жертвой преступников стала 24-летняя гражданка Аргентины. Тело девушки с колото-резаными ранами и следами пулевых ранений было обнаружено в одном из отелей города.

По данным портала Diario21, модель приехала в Мексику около года назад. В убийстве подозревают местного жителя, с которым, по версии следствия, девушка поддерживала тесную связь.

28 декабря в мексиканском Сан-Педро была убита венесуэльская модель Андреина Элисабет Эскалона. Нападение на девушку и ее спутника было совершено после посещения ими ночного клуба.

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