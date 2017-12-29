В Мексике убита еще одна модель-иностранка

В Мексике произошел второй случай убийства иностранной модели за последние два дня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Мехико.

Жертвой преступников стала 24-летняя гражданка Аргентины. Тело девушки с колото-резаными ранами и следами пулевых ранений было обнаружено в одном из отелей города.

По данным портала Diario21, модель приехала в Мексику около года назад. В убийстве подозревают местного жителя, с которым, по версии следствия, девушка поддерживала тесную связь.

28 декабря в мексиканском Сан-Педро была убита венесуэльская модель Андреина Элисабет Эскалона. Нападение на девушку и ее спутника было совершено после посещения ими ночного клуба.