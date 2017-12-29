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В Берлине установят «защиту» для женщин от домогательств мигрантов

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У Бранденбургских ворот в Берлине установят «зону безопасности» для женщин. Таким образом немок планируют защитить от нападений мигрантов.

В 2016-м торжества в Кельне обернулись для многих фройляйн настоящим кошмаром. В полицию поступило 650 заявлений о сексуальных домогательствах. Пострадавшим посоветовали «изменить поведение в общественных местах».

Скандальное заявление властей вызвало шквал критики и шуток. Жительницам Берлина также советуют просить помощи у прохожих. В крайнем случае прятаться за металлическими ограждениями.

В 2015-м Германия приняла более 1 млн беженцев с Ближнего Востока. И далеко не все приезжие спешат интегрироваться в немецкое общество.

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