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КНР хочет урезать предложенный США список судов — нарушителей санкций против КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/a01
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Пекин требует исключить из списка нарушителей международных санкций, наложенных на КНДР шестью судами из десяти.

Информацию об этом распространили американские дипломаты в пятницу, 29 декабря.

Наказать нарушителей санкций СБ ООН предложили в США после того, как стало известно о фактах продажи нефти китайскими судами танкерам КНДР в открытом море, сообщает ТАСС.

При этом президент США Дональд Трамп высказал крайнее недовольство продолжением поставок нефти КНДР.

Санкции ООН к КНДР введены 22 декабря в ответ на испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября. В резолюции содержится ультиматум, что КНДР «не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций».

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