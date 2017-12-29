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Кадыров не намерен возвращаться в соцсеть Facebook

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не вернется в американскую социальную сеть Facebook. Об этом он написал в Telegram.

«Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook», — написал он.

Ранее сообщалось, что бывший аккаунт Кадырова занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN), но готов передать страницу лидеру Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его поддерживают тысячи пользователей соцсетей. Политик отметил, что и в будущем намерен «транслировать правду всеми доступными способами». Аккаунты Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список. 

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