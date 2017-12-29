Известный экс-футболист Джордж Веа избран президентом Либерии, сообщает ТАСС.

По итогам второго тура за него проголосовали 61,5% избирателей. Это более 732 тыс. граждан. Его соперник, вице-президент Джозеф Боакай, получил 38,5% голосов.

Веа начал футбольную карьеру в 1985 году, а завершил в 2003 году. Он выступал за «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Марсель», итальянский «Милан», английский «Челси». В 1995 году он первым среди африканских футболистов завоевал «Золотой мяч» и был признан игроком года по версии ФИФА.

В 2004 году он основал политическую партию «Конгресс за демократические перемены» и два раза участвовал в выборах — в 2005 и 2011 годах, но занять президентское кресло ему так и не удалось.