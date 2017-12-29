Ограничено движение по Волоколамскому тоннелю в Москве

Ремонтные работы, которые проводит «Гормост», стали причиной ограничения движения транспорта по Волоколамскому шоссе вечером в пятницу, 29 декабря. Движение откроют в 7:00 субботы, 30 декабря.

В настоящее время в тоннеле действует только одна полоса, водители могут воспользоваться дублером Волоколамского шоссе, сообщает телеканал «360».

В минувшую пятницу сообщалось, что движение по участку Северо-Западной хорды (СЗХ) от улицы Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова открыл мэр Москвы Сергей Собянин.