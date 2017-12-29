Перинатальный центр за 2,6 млрд рублей достроили в Тамбове

В Тамбове открыли перинатальный центр детской областной клинической больницы. Первых пациентов здесь примут в I квартале 2018 года, когда центр получит лицензию на осуществление медицинской деятельности.

По словам главы Тамбовской области Александра Никитина, в новом центре будут принимать не только местных жительниц, но и будущих мам из других регионов. Сегодня его посетили две Виктории и Елена. Они, как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», могут стать первыми пациентками.

Строить перинатальный центр начали еще в 2014 году. Губернатор отметил, что область полностью выполнила взятые на себя обязательства, включая подготовку специалистов, обеспечение необходимой инфраструктурой и подключение к коммуникациям. Власти ввели постоянный контроль за сроком выполнения строительных работ.

Этот центр будет крупнейшим в регионе. В нем должны быть сосредоточены достижения медицины в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии.

Стоимость проекта — 2,6 млрд рублей. Из них около 520 млн рублей было выделено из регионального бюджета. Работать в центре будут около 700 человек.