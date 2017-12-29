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В Россию не пустили 20 тыс. устройств для нагревания табака

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Через таможенную границу Евразийского экономического союза брянские таможенники не пропустили партию устройств для нагревания табака. Как сообщили в таможенной службе, всего в партии было 20 тыс. табачных стиков.

Контрабандный товар был обнаружен во время контроля багажа пассажиров, которые ехали в поезде Одесса–Москва. Стики находились в серых коробках с надписями PARLIAMENT FRESH DESIGNED FOR USE WITH IQOS.  Владельцем партии был гражданин Украины. Ранее он заявил о том, что у него нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Как сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU, масса содержащегося в устройствах табака составила более 3 кг.

Отметим, что в тот же день крупная партия табачных нагревателей была обнаружена у гражданина Молдавии в поезде Кишинев–Москва. Нарушители будут оштрафованы.

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