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Сотни снеговиков станцевали у главной елки Оренбурга

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На открытие главной елки Оренбурга пришли сотни снеговиков и сказочных героев. На площади «Атриум» был организован массовый танец. А до этого новогодние персонажи устроили шествие по центру города.

На церемонии открытия елки были подведены итоги конкурса среди снеговиков. Жюри оценивало артистизм, оригинальность и творческий подход в оформлении костюмов, а также сценическое соответствие образу, сообщает РИА «Оренбуржье».

В середине декабря в Рыбинске состоялся Всероссийский парад Дедов Морозов. По центральным улицам города прошли сотни новогодних волшебников. Шоу не испортил даже декабрьский дождь. Из Великого Устюга в Рыбинск на шоу приехал главный Дед Мороз страны.

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