Охраной памятников в Липецкой области займется новое управление

В Липецкой области создано новое управление, которое будет отвечать за охрану культурного наследия региона. Эта деятельность выведена из ведения управления культуры области.

Как сообщает GOROD48, исполнять обязанности начальника будет Игорь Маленко, который до этого возглавлял управление инвестиций и международных связей Липецкой области. Распоряжение об этом подписал глава региональной администрации Олег Королев.

В конце мая в Липецкой области прошла познавательная акция «Старинные усадьбы — дендрологические памятники природы — объекты природно-культурного наследия». Старинные усадьбы в рамках этой акции распахнули свои двери для школьников и неравнодушных жителей региона.