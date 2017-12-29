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Рейсовый автобус въехал в остановку в Москве

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На улице Сходненская в Москве рейсовый автобус въехал в остановку. По данным полиции, три человека пострадали, передает «РИА Новости».

Причиной ДТП на северо-западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель пытался избежать столкновения с другой машиной. Водитель второго транспортного средства был задержан. На данный момент считается, что он врезался в автобус, в результате чего тот въехал в остановку.

Мосгортранс провел предварительную проверку, которая показала, что тормозная система и рулевое управление автобуса в норме. Экспертиза была проведена после ДТП, чтобы установить причины аварии.

Водитель въехавшего в остановку автобуса не пострадал.

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