Высадка деревьев у трассы «Таврида» обойдется в 220 млн рублей

В 220 млн рублей обойдется высадка деревьев вдоль трассы «Таврида». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев на заседании по подготовке и проведению Года экологии в Крыму.

Он уточнил, что это будут новые деревья, которые высадят вместо срубленных во время строительства. Озеленение начнется сразу после окончания строительства.

Как напоминает ИА «Крыминформ», ранее вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоанюк распорядился определить земельные участки, которые будут использованы под лесополосы, и разработать план их озеленения. Старые лесополосы будут вырублены из-за расширения трассы. В общей площади вдоль дороги будет высажено 322,5 тыс. деревьев.

В зоне строительства федеральной трассы были обнаружены 80 археологических памятников. Площадь раскопок, которые велись с весны 2017 года, составила более 500 тыс. кв. м.

Федеральную трассу «Таврида» строят в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Дорога должна связать мост через Керченский пролив и Крымский полуостров с материковой Россией. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.