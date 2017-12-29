Прямой эфир

Высадка деревьев у трассы «Таврида» обойдется в 220 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 220 млн рублей обойдется высадка деревьев вдоль трассы «Таврида». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев на заседании по подготовке и проведению Года экологии в Крыму.

Он уточнил, что это будут новые деревья, которые высадят вместо срубленных во время строительства. Озеленение начнется сразу после окончания строительства.

Как напоминает ИА «Крыминформ», ранее вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоанюк распорядился определить земельные участки, которые будут использованы под лесополосы, и разработать план их озеленения. Старые лесополосы будут вырублены из-за расширения трассы. В общей площади вдоль дороги будет высажено 322,5 тыс. деревьев.

В зоне строительства федеральной трассы были обнаружены 80 археологических памятников. Площадь раскопок, которые велись с весны 2017 года, составила более 500 тыс. кв. м.

Федеральную трассу «Таврида» строят в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Дорога должна связать мост через Керченский пролив и Крымский полуостров с материковой Россией. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок трассы «Таврида» начнут строить в Севастополе в этом году
Названа полная стоимость строительства трассы «Таврида» в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017