Городской транспорт Рязани будет работать в новогоднюю ночь

Общественный транспорт в Рязани будет курсировать в ночь на 1 января. Горожане смогут добраться до дома после новогодних гуляний. Движение прекратится лишь 3.30 утра.

Также сообщается, что проезд в центре областной столицы, на участке Первомайского проспекта от улицы Дзержинского до улицы Вокзальной, будет перекрыт из-за проведения праздничных мероприятий на площади Победы. Об этом информирует РИА «7 новостей».

Ранее портал iz.ru писал, что в 2018 году по дорогам региональной столицы начнут курсировать 24 новых автобуса. Частный городской перевозчик «Рязаньтрансавто ХIII» планирует приобрести 57-местные машины марки «ПАЗ Вектор NEXT» стоимостью около 4 млн рублей каждая.