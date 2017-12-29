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Городской транспорт Рязани будет работать в новогоднюю ночь

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Общественный транспорт в Рязани будет курсировать в ночь на 1 января. Горожане смогут добраться до дома после новогодних гуляний. Движение прекратится лишь 3.30 утра.

Также сообщается, что проезд в центре областной столицы, на участке Первомайского проспекта от улицы Дзержинского до улицы Вокзальной, будет перекрыт из-за проведения праздничных мероприятий на площади Победы. Об этом информирует РИА «7 новостей».

Ранее портал iz.ru писал, что в 2018 году по дорогам региональной столицы начнут курсировать 24 новых автобуса. Частный городской перевозчик «Рязаньтрансавто ХIII» планирует приобрести 57-местные машины марки «ПАЗ Вектор NEXT» стоимостью около 4 млн рублей каждая.

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