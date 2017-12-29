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Словарь для маленьких детей будет выпущен в Пскове

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Филологи Псковского государственного университета планируют выпуск словаря для самых маленьких под названием «Имя твоей улицы. Краеведческий словарик для маленьких псковичей». Составлением пособия занимается экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

В интервью Псковкому агентству информации заведующая лабораторией Татьяна Никитина отметила, что это будет первое в регионе лингвокраеведческое словарное пособие для детей. Работают над новым словарем студенты и магистранты. В процессе они учатся составлять детские словарные статьи.

Агентство напоминает, что в этом году лаборатория опубликовала два фразеологических словаря: «Сами с усами» и «Ума палата». Оба были представлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы.

В ноябре портал iz.ru сообщал о том, что сотрудники Литературного музея в Красноярске издали двухтомный словарь лексики таежной отшельницы Агафьи Лыковой, которая живет на территории заповедника в Хакасии.

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