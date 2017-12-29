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Центр культуры открылся в селе Дубовое Липецкой области

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Торжественное открытие Центра культуры состоялось в селе Дубовое Добринского района Липецкой области. Это одно из 35 учреждений, созданных по программе «Развитие и сохранение культуры и туризма».

Здание прежнего Дома культуры представляло собой пристройку к магазину на 30 человек. Новый Центр культуры только в одном концертном зале может принять 100 зрителей. Не считая других помещений, где будут проходить занятия для взрослых и детей. Об этом сообщает Lipetskmedia.

В планах местных властей — благоустройство прилегающей территории. Всего в Добринском районе в ближайшее время построят пять сельских домов культуры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Ростовской области начала работать программа по строительству новых домов культуры. В селах региона не хватает учреждений, где жители могли бы провести досуг.  В этом году из федерального и областного бюджетов направлено 179 млн рублей на ремонт 30 зданий, еще 49 млн выделено на укрепление базы муниципальных домов культуры. Например, власти приобрели уже два комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 

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