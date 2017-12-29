Ульяновские МФЦ будут работать по новому стандарту

В Ульяновской области с нового года будет действовать новый регламент, по которому должны работать сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». Стандарт позволит повысить качество госуслуг.

В документе также отражены правила для работников в «окнах» приема, сотрудников call-центра и тех, кто консультирует заявителей на стойке регистрации. Об этом информирует 1ul.ru. Особое внимание уделяется общению с пожилыми посетителями МФЦ и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в регионе функционирует 27 МФЦ, четыре из них расположены в областном центре. В центрах работают 318 окон. В городских и сельских поселениях есть 94 удаленных рабочих места МФЦ.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что закон решит проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг, возникающие из-за территориального удаления кредитных организаций от МФЦ.