Агропромышленный парк построят в Татарстане в 2018 году

В Альметьевском районе Татарстана в 2018 году планируется строительство агропромышленного парка. Управлять производством будет сельскохозяйственный потребительский кооператив.

В районе ранее стартовал уникальный проект «Овощная долина», передает ИА «Татар-информ». Торговые сети уже выразили заинтересованность в сотрудничестве. В тестовом режиме в «Овощной долине» были посажены столовая свекла, пекинская капуста, тыква, кабачки и другое. Валовый сбор овощей составил более 123 т.

Напомним, правительство России выделило дополнительные средства на развитие отраслей агропромышленного комплекса в Крыму. Субсидии в размере 200 млн рублей предназначены для повышения продуктивности в молочном скотоводстве и возмещения части затрат на закладку и уход за виноградниками.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 20 млрд рублей 40 регионам России, достигшим лучших результатов в социально-экономическом развитии. Первые три места заняли Республика Саха (Якутия), Татарстан и Московская область.